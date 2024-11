Cedae faz manutenção do Guandu e interrompe fornecimento de água nesta terça; veja cidades afetadas

A Cedae vai fazer a manutenção preventiva anual do Sistema Guandu nesta terça-feira, dia 26. Com isso, o serviço será paralisado a partir da meia-noite, e se estende até as 22h. O objetivo, explica a concessionária, é preparar o sistema para os meses mais quentes do ano, quando o consumo de água aumenta e há operação em capacidade máxima, em espacial no verão.

Composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e a Elevatória do Lameirão, o Sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas na capital e na Baixada Fluminense. A suspensão da produção de água afeta os seguintes municípios:

A Cedae afirma que na manutenção "serão realizadas inspeções e correções, como a instalação de novos equipamentos, reparos diversos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das estruturas que não podem ser acessadas durante a operação normal".

"Este ano, a manutenção incluirá também obras de modernização do sistema, como a instalação de válvulas dos macromedidores, equipamentos capazes de realizar a medição de grandes vazões de água, possibilitando maior controle de perdas", diz a concessionária em outro trecho da nota.

A operação será retomada gradativamente assim que o serviço for concluído, por isso, é necessário economizar água, evitando tarefas com alto consumo em que seja possível o adiamento. A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, de acordo com as respectivas áreas de atuação.

Manutenção em São João da Barra

A Cedae vai realizar, também nesta terça-feira (26), manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Águas (ETA) de São João da Barra, no Norte Fluminense. O serviço está previsto para ser realizado das 8h às 17h, quando será interrompido o abastecimento do município. A previsão é que o fornecimento seja normalizado em até 24 horas após o término da manutenção.

Moradores de imóveis que dispõem de caixas d’água e/ou cisterna não devem sofrer desabastecimento. A Companhia recomenda aos consumidores que guardem água para o período, adiando tarefas não essenciais. Clientes podem pedir o abastecimento por caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.

Concessionárias fazem intervenções

Durante a paralisação para a manutenção anual preventiva no Sistema Guandu nesta terça-feira, as concessionárias responsáveis pelo fornecimento de água para a população vão aproveitar para fazer intervenções.

A Rio+Saneamento, responsável pela distribuição em 24 bairros da Zona Oeste do Rio, vai investir em melhorias no abastecimento da Área de Planejamento 5 (AP5). "As ações ocorrerão em pontos estratégicos e em adutoras importantes do sistema com a finalidade de garantir maior segurança à operação, regularidade na distribuição, agilidade às manutenções e redução de perdas de água", diz a concessionária.

Entre as intervenções estão a instalação e substituição de válvulas automatizadas em tubulações, o que permitirá a operação à distância e em tempo real por meio do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, sem a necessidade de interferência manual. Ainda estão previstos substituição de ventosas e reparo de vazamentos que necessitam do fechamento da tubulação para serem executados.

Devido às intervenções, o abastecimento será afetado nos seguintes bairros: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jabour, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos e Sepetiba. O abastecimento será normalizado de forma gradual.

A Rio+Saneamento coloca seus canais de comunicação à disposição da população da Zona Oeste para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Os clientes podem entrar em contato pelo telefone: 0800 772 1025. O número oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp. Os consumidores também podem acessar o site: riomaissaneamento.com.br.

A Iguá, responsável pelo saneamento básico de 19 bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, também fará melhorias no sistema de abastecimento de sua área de atuação. Serão mais de 20 ações simultâneas, entre elas, a instalação de equipamentos que irão aperfeiçoar a capacidade de distribuição de água, essenciais para uma região em crescimento constante.

Para realização dos serviços, serão necessárias intervenções no trânsito. Um trecho de circulação do BRT, localizado na Rua Cândido Benício (próximo à estação Praça Seca), fica interditado, até o final da obra, com a orientação de agentes de trânsito.