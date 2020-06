Brasil tem 1.271 óbitos por covid-19 em 24h e total se aproxima de 60 mil

O Brasil tem 59.656 mortes e 1.408.485 casos confirmados de covid-19. Os dados são do consórcio de imprensa, que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, divulgado nesta terça-feira, 30, foi atualizado às 20 horas. É contabilizado com base nas informações das 27 secretarias de saúde estaduais.

Em 24 horas foram registrados 1.271 óbitos e 37.997 testes reagentes para o SARS-CoV-2.

Após dois dias, o Brasil voltou a confirmar mais de mil mortes no período de um dia. É país o que mais registrou vítimas em 24 horas em todo o mundo. Logo depois está a Índia, com 506 óbitos, de acordo com a plataforma Worldmeters.

Há 45 dias o Brasil está sem ministro da Saúde. Eduardo Pazuello está na função de forma interina. Em meio à crise sanitária, o presidente Jair Bolsonaro demitiu dois ministros por discordâncias na condução de políticas de saúde.

Cidade de São Paulo tem queda de mortes

Um balanço feito pelo governo de São Paulo mostra que a capital paulista teve uma redução de 17% no número de novas mortes causadas pela covid-19 nos últimos sete dias, de 23 a 29 de junho. A comparação é feita com a semana anterior, de 16 a 22 de junho.

Segundo os dados, nos últimos sete dias a capital registrou 622 óbitos pela doença, contra 752 na semana anterior.

PR volta a fechar comércio

O governo do Paraná publicou um decreto no fim da tarde desta terça-feira, 30, determinando o fechamento dos serviços considerados não essenciais como medida de combate ao avanço da covid-19. Em um mês, os as mortes por covid-19 cresceram 335%.

A partir do dia 1º de julho, só podem abrir estabelecimentos como supermercados, farmácias e postos de gasolina. A regra é válida em 134 cidades do estado que concentram 75% das infecções, incluindo a capital, Curitiba, e Londrina, a segunda maior do estado.