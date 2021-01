Brasil tem maior média diária de mortes por covid-19 desde julho de 2020

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 29, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O país tem 222.775 óbitos e 9.119.477 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.099 vítimas e 58.691 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.068, é o maior número desde o dia 27 de julho de 2020, quando atingiu 1.069. A média de casos está em 52.049.

SP cancela feriado do Carnaval

O feriadão do Carnaval deste ano foi cancelado no estado de São Paulo. A informação foi confirmada na sexta-feira pelo governador João Doria em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. A decisão segue recomendação do Centro de Contingência da Covid-19, e tem como objetivo conter a disseminação do coronavírus no estado.

Apesar de comumente chamado de feriadão, o Carnaval é ponto facultativo — e, portanto, estados e municípios têm a prerrogativa de suspendê-lo ou alterá-lo conforme achar necessário. Seguindo a recomendação do governo estadual, a gestão Bruno Covas (PSDB) também suspendeu o Carnaval na capital paulista.

(Com Gabriel Justo)