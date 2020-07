Sem dados de SP, Brasil tem 897 mortes por covid-19 em 24h

O Brasil tem 88.634 mortes e 2.484.649 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta terça-feira, 28 de julho. O consórcio reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registrados 897 óbitos e 38.252 testes reagentes para o SARS-CoV-2.

O país é o segundo que mais registrou mortes nas últimas 24 horas. Os Estados Unidos estão em primeiro, com 1.126 óbitos, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês).

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.005. Há dois meses este valor está acima de 1.000 confirmações.

No balanço do consórcio nesta terça-feira não estão contabilizados os números do estado de São Paulo que enfrentou problemas para atualizar os dados na plataforma e-SUS, do Ministério da Saúde.

40% dos infectados em SP foram assintomáticos

Uma pesquisa feita pela prefeitura de São Paulo mostra que 40% das pessoas que já tiveram covid-19 na cidade não apresentaram sintomas.

O dado é resultado da terceira fase do inquérito sorológico, apresentado nesta terça-feira, 28, e que tem o objetivo de identificar o tamanho da pandemia na capital.

A pesquisa ainda revela que pelo menos 1,32 milhão de pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Considerando a população de 12,25 milhões, a prevalência na cidade seria de 11,1%. Nas duas etapas anteriores do estudo, este número estava em aproximadamente 1,2 milhão, com prevalência de 9,8%.