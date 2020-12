Brasil tem mais de 7,5 milhões de casos confirmados de covid-19

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 28, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 191.641 óbitos e 7.506.890 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 495 vítimas e 25.490 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 617. A média de casos está em 34.667.

Butantan recebe 2 milhões de doses da vacina

O Instituto Butantan recebe nesta semana dois lotes da vacina contra a covid-19 do laboratório chinês Sinovac. O primeiro chegou na manhã desta segunda-feira, 28, com 500 mil doses. O segundo chega na próxima quarta-feira, 30, com 1,5 milhão de doses do imunizante. Estes dois lotes são da vacina já pronta. O imunizante ainda não tem registro no Brasil.

Na semana passada, o Butantan recebeu a maior carga de vacinas, com 5,5 milhões de doses. Neste lote estavam 2,1 milhões prontas para aplicação e mais 2,1 mil litros de insumos, correspondentes a 3,4 milhões de doses que serão envasadas no complexo fabril do Instituto.