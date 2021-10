Brasil tem 433 mortes por covid-19 no período de um dia

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta quarta-feira, 27, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 606.679 óbitos e 21.766.168 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 433 vítimas e 17.184 testes reagentes para o coronavírus.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 350. A média de casos é de 12.240.

Vacinação

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 106.519.396 pessoas já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19, ou a dose única, e estão totalmente protegidas. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 52,1% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.