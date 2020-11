Brasil registra 501 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 171 mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 27, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 171.998 óbitos e 6.238.076 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 501 vítimas e 33.506 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 477, uma variação de -2% se comparado com 14 dias atrás, o que indica estabilidade.

Capitais têm alta de ocupação de UTI

Os especialistas em saúde são cautelosos ao afirmar que o Brasil está entrando em uma segunda onda de covid-19, uma vez que ainda não saímos da primeira. Apesar disso, em todo o país há um aumento significativo na taxa de ocupação de leitos de UTI dedicada a pacientes com a doença.

Levantamento feito pelo Observatório Fiocruz Covid-19 mapeou que pelo menos sete capitais brasileiras estão com a ocupação desses leitos acima de 80%, quando o ideal seria abaixo de 70%. Manaus (86%), Macapá (92,2%), Vitória (91,5%), Rio de Janeiro (92%), Curitiba (94%), Florianópolis (83%) e Porto Alegre (88,7%) estão com as mais altas taxas do país.