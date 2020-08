Brasil registra 970 mortes por covid-19 em 24h; total chega a 118 mil

Da redação, com Estadão Conteúdo

O Brasil tem 118.726 óbitos e 3.764.493 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta quinta-feira, 27.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 970 vítimas e 42.489 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 900. Há dois meses e meio este valor está próximo de 1.000 confirmações.

O estado de São Paulo tem um total de 784.453 casos confirmados da doença e 29.415 óbitos. A Bahia tem 247.853 registros de covid-19 e 5.178 mortes. O Rio de Janeiro registra 219.198 casos de covid-19 e 15.859 mortes.

Mundo

O número de novas infecções por coronavírus aumentou pelo terceiro dia consecutivo nos Estados Unidos, com 46.393 novas contaminações, de acordo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

No período, foram registradas 1.239 mortes. O país já contabiliza 5.799.046 casos e 178.998 óbitos.

O Reino Unido registrou nesta quinta-feira, 27, o maior número de novos casos diários de covid-19 desde 12 de junho, com 1.522 novas infecções e 12 mortes, de acordo com dados do Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês).

O total acumulado de casos do novo coronavírus no país aumentou para 330.368 contaminações e 41.477 óbitos.