Brasil tem 906 mortes por covid-19 em 24h e total fica perto de 140 mil

O Brasil tem 139.065 óbitos e 4.627.780 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta quarta-feira, 23.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 906 vítimas e 32.445 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 699, um aumento de 1% se comparado a 14 dias atrás.

O Sudeste é a região do país com mais casos e mortes por causa da covid-19: são 1.609.778 infecções (quase 35% do total) e 62.752 vidas perdidas (45% do total).

Depois, aparece o Nordeste com 1.288.121 contaminações e 38.228 óbitos; o Norte, com, respectivamente, 609.207 e 14.648; o Centro-Oeste 560.520 e 11.904; e o Sul, com 557.259 e 11.445.

Estudo aponta segurança da vacina chinesa

O governo de São Paulo apresentou, nesta quarta-feira, 23, dados da fase de testes da vacina do laboratório chinês Sinovac contra a covid-19, que é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan.

Segundo o estudo, dos 50.000 voluntários na China, 94,7% não tiveram efeitos colaterais. Na parcela que apresentou alguma reação, a maior parte foi de apenas uma dor no local da aplicação (3,08%). Os sintomas mais graves foram fadiga (1,53%) e febre (0,21%), o que era esperado pelos pesquisadores.