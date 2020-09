Média diária de mortes por covid-19 no Brasil é de 748, diz consórcio

O Brasil tem 137.350 óbitos e 4.560.083 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta segunda-feira, 21.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 455 vítimas e 15.821 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 748, um aumento de 8% em relação a 14 dias atrás. Mudanças de até 15% para mais ou menos são consideradas estabilidade, segundo os especialistas.

SP vai vacinar todos os cidadãos até fevereiro de 2021

Os 46 milhões de habitantes do estado de São Paulo serão vacinados contra a covid-19 até fevereiro de 2021. A afirmação foi feita pelo governador João Doria em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 21.

O estado, por meio do Instituto Butantan, desenvolve um imunizante junto com o laboratório chinês Sinovac. Os testes estão na fase 3, a última antes de comprovar a eficácia, e a expectativa é que este processo vá até outubro. Com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a imunização poderia começar já em dezembro.

Após cinco semanas de queda consecutiva na média diária de mortes por covid-19, o estado de São Paulo viu esse cenário ser interrompido.

De acordo com dados da Secretaria da Saúde, a média diária de mortes na última semana epidemiológica em São Paulo, encerrada no dia 19, foi de 194, alta de 8% em relação à semana anterior. No entanto, na comparação com os últimos 14 dias, ainda há ligeira queda, de 1%.

No total, o estado de São Paulo contabiliza nesta segunda-feira, 21, 937.332 casos confirmados da doença e 33.984 óbitos.

(Com Estadão Conteúdo)