Brasil volta ter média diária de mortes por covid-19 superior a 1.000

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quinta-feira, 21, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 214.228 óbitos e 8.699.814 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.335 vítimas e 59.946 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.010. A média de casos é de 53.386. A média não superava 1.000 desde o começo do mês.

Vacinas da AstraZeneca chegam ao Brasil na sexta

O Ministério da Saúde disse que as 2 milhões de doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, chegam no fim da tarde de sexta-feira, 22. O carregamento está em um fornecedor do laboratório na Índia.

“A carga vinda da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirates ao aeroporto de Guarulhos e, após os trâmites alfandegários, seguirá em aeronave da Azul para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro”, diz a nota oficial enviada à imprensa nesta quinta-feira, 21.

O Ministério da Saúde tentou fazer uma importação na semana passada, mas problemas diplomáticos afetaram a exportação. Um avião chegou a ser deslocado para a viagem.