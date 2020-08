Brasil tem 1.031 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 113 mil

O Brasil tem 113.454 óbitos e 3.536.488 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta sexta-feira, 21.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.031 vítimas e 36.799 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 983. Há dois meses e meio este valor está próximo de 1.000 confirmações.

O estado de São Paulo chegou a um total de 735.960 casos confirmados da doença e 28.155 óbitos. A Bahia tem 229.743 registros de covid-19 e 4.757 mortes. O Rio de Janeiro alcançou 207.036 casos confirmados da infecção e 15.202 mortes.

SP: nenhuma região está na fase vermelha da quarentena

O governo de São Paulo atualizou a quarentena no estado nesta sexta-feira, 21. Pela primeira vez desde o início da pandemia, nenhuma região foi classificada na fase 1 vermelha, a mais restrita, onde somente os serviços essenciais podem funcionar. As mudanças são feitas a cada duas semanas.

Com esta reclassificação, 88% do estado está na fase 3 amarela do Plano São Paulo, a diretriz do governo que tem uma escala que vai de 1 vermelha até a 5 azul.