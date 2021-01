Brasil tem 1.382 mortes por covid-19 em 24h; maior número desde agosto

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 20, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 212.893 óbitos e 8.639.868 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.382 vítimas e 64.126 testes reagentes para o coronavírus. É o maior número de mortes em um dia desde o dia 4 de agosto, quando foram contabilizados 1.394 óbitos.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 983. A média de casos é de 54.630.

Governo de SP vai restringir circulação em mais regiões

Conforme a EXAME antecipou na terça-feira, 19, o estado de São Paulo deve passar por uma nova reclassificação de fases da quarentena ainda nesta semana, na sexta-feira (22). A revisão foi confirmada hoje pelo secretário de saúde do estado, Jean Gorinchteyn, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Números atualizados dão conta de que, nos últimos 14 dias, a taxa de ocupação de leitos destinados à pacientes com covid-19 saltou 7,5% no estado de São Paulo, com destaque para o interior e o litoral, onde a alta foi de 10,4%. Na Grande SP esse número cresceu 5,4%.

“São exatamente esses índices que mostram que algumas regiões merecem uma atenção especial para que possamos garantir assistência à saúde da nossa população”, afirmou Gorinchteyn.