Brasil registra mais de 8,2 mil mortes por covid-19 em três dias

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta quinta-feira, 18, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 287.499 óbitos e 11.780.820 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 2.724 vítimas e 86.982 testes reagentes para o coronavírus. Há três dias seguidos o número de mortes está acima de 2.600. O total de óbitos nesse período chega a 8.213.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 2.087. A média diária de casos está em 71.872.

Vacinação

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 10.984.488 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 5,19% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Cidade de SP antecipa feriados

Após atingir 88% de ocupação de leitos de UTI para covid-19 e registrar o primeiro óbito na fila de espera de leitos, a gestão Bruno Covas (PSDB) decidiu antecipar todos os feriados programados até julho para tentar evitar o colapso generalizado do sistema de saúde da capital paulista.

A antecipação coloca como feriados os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril. O dia 2 de abril já era feriado nacional, Paixão de Cristo. Com isso, a semana do megaferiado vai de 26 de março, uma sexta, até a páscoa, 4 de abril, um domingo.

Com a antecipação feita por Covas, deixam de ser feriados as seguintes datas: 9 de julho (2021), 20 de novembro (2021), 25 de janeiro (2022), 9 de julho (2022) e 20 de novembro (2022).