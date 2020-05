Com mais 674 mortes em 24h, Brasil se aproxima das 17 mil vítimas

O Brasil confirmou mais 13.140 infecções por coronavírus nesta segunda-feira, 18, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. No total, são 254.220 casos e 16.792 mortes causadas pela doença. Em 24 horas foram mais 674 vítimas. Pelo menos 100 mil pessoas já se recuperaram.

Com esta nova atualização, o Brasil passou o Reino Unido e agora é o terceiro país com mais casos no mundo. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com 1,5 milhão, seguido pela Rússia, com 290 mil, de acordo dados da Universidade Johns Hopkins, nos EUA.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 18, Eduardo Macário, secretário substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, afirmou que, se comparados os casos por milhão de habitante, o Brasil está na 38ª posição.

De acordo com um novo balanço do Ministério da Saúde, 3.270 municípios brasileiros (58,7%) têm casos da infecção e 1.220 cidades (21,9%) já registram óbitos. São Paulo, o epicentro do coronavírus no país, tem mais mortes que a China, com um total de 4.823 vítimas. O estado tem 63.006 pessoas infectadas.

Por conta da disseminação e dos baixos índices de isolamento na capital, que ficaram acima de 50% só em fins de semana e feriado, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou um projeto para antecipar os feriados municipais de Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro) para a próxima quarta-feira (20) e quinta-feira (21). A sexta-feira (22) seria de ponto facultativo.

O governador João Doria (PSDB) também mandou para a Assembleia um projeto para antecipar o feriado da Revolução Constitucionalista (09 de julho) para a segunda-feira (25).

Amapá entra em lockdown

A partir desta terça-feira, 19, entre em vigor o lockdown no Amapá. É o primeiro estado do Brasil a ter o isolamento total em todos os municípios por causa da pandemia do coronavírus. O estado tem 4 mil pessoas infectadas e 127 mortes pela covid-19, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde.

Além do Amapá, pelo menos mais cinco estados têm cidades em lockdown: Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro, Pará e Pernambuco.