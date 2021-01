Brasil ultrapassa 210 mil mortes por covid-19; média diária é de 959

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 18, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 210.328 óbitos e 8.512.238 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 460 vítimas e 29.133 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 959. A média de casos é de 54.058.

Butantan pede liberação de mais 4,8 mi de doses

O Instituto Butantan fez, nesta segunda-feira, 18, um novo pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso emergencial de mais 4,8 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

No protocolo de uso emergencial, o pedido é feito para lotes específicos e, por isso, há a necessidade de fazer um povo pedido. O protocolo analisado no domingo, 17, contemplava cerca de 6 milhões de doses. O prazo limite para a Anvisa analisar este novo pedido é de dez dias.

De acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, o pedido desse segundo lote poderia ser feito junto com o primeiro, mas foi adiado a pedido da Anvisa. Ainda segundo ele, os documentos são muito similares e, por isso, o aval deve ser concedido de forma rápida.