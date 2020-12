Brasil tem 811 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 185 mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 18, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 185.687 óbitos e 7.163.912 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 811 vítimas e 52.385 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 748, um aumento de 29% em relação a 14 dias atrás. A média de casos é de 46.800.

Governo exige teste negativo para entrar no Brasil

Brasileiros que estiverem voltando ao país e estrangeiros em viagem terão que apresentar, no embarque, um exame RT-PCR negativo para covid-19 feito nas 72 horas antes de embarcar, de acordo com portaria publicada na quinta-feira, 17.

Além do exame negativo, os viajantes serão obrigados a preencher uma Declaração de Saúde em que concordam com as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante o período que estiver no Brasil. A portaria, no entanto, não define quais são essas medidas.

O decreto passa a valer a partir do dia 30 de dezembro, período de férias escolares no Brasil e quando se costuma ter aumento de viagens ao exterior.

(Com Reuters)