Brasil se aproxima de 10 milhões de casos confirmados de covid-19

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 17, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 242.178 óbitos e 9.979.276 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.195 vítimas e 57.937 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.033. A média de casos é de 45.282.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 5.402.913 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 2,55% da população brasileira.

AC: 1ª dose - 14.008 (1,57%); 2ª dose - 407 (0,05%)

1ª dose - 14.008 (1,57%); 2ª dose - 407 (0,05%) AL: 1ª dose - 76.743 (2,29%); 2ª dose - 2.822 (0,08%)

1ª dose - 76.743 (2,29%); 2ª dose - 2.822 (0,08%) AM: 1ª dose - 205.098 (4,87%); 2ª dose - 14.232 (0,34%)

1ª dose - 205.098 (4,87%); 2ª dose - 14.232 (0,34%) AP: 20.432 (2,37%)

20.432 (2,37%) BA: 1ª dose - 383.670 (2,57%); 2ª dose - 7.582 (0,05%)

1ª dose - 383.670 (2,57%); 2ª dose - 7.582 (0,05%) CE: 1ª dose - 245.258 (2,67%); 2ª dose - 21.137 (0,23%)

1ª dose - 245.258 (2,67%); 2ª dose - 21.137 (0,23%) DF: 1ª dose - 111.670 (3,66%); 2ª dose - 11.170 (0,37%)

1ª dose - 111.670 (3,66%); 2ª dose - 11.170 (0,37%) ES: 1ª dose - 101.713 (2,50%); 2ª dose - 179 (0%)

1ª dose - 101.713 (2,50%); 2ª dose - 179 (0%) GO: 185.670 (2,61%)

185.670 (2,61%) MA: 1º dose - 124.536 (1,75%); 2ª dose - 10.580 (0,15%)

1º dose - 124.536 (1,75%); 2ª dose - 10.580 (0,15%) MG: 1ª dose - 422.713 (1,99%); 2ª dose - 133.568 (0,63%)

1ª dose - 422.713 (1,99%); 2ª dose - 133.568 (0,63%) MS: 1ª dose - 99.170 (3,53%); 2ª dose - 28.057 (1%)

1ª dose - 99.170 (3,53%); 2ª dose - 28.057 (1%) MT: 1ª dose - 74.275 (2,11%); 2ª dose - 16.115 (0,46%)

1ª dose - 74.275 (2,11%); 2ª dose - 16.115 (0,46%) PA: 1ª dose - 89.955 (1,04%); 2ª dose - 11.253 (0,13%)

1ª dose - 89.955 (1,04%); 2ª dose - 11.253 (0,13%) PB: 1ª dose - 91.778 (2,27%); 2ª dose - 6.483 (0,16%)

1ª dose - 91.778 (2,27%); 2ª dose - 6.483 (0,16%) PE: 1ª dose - 229.060 (2,38%); 2ª dose - 43.804 (0,46%)

1ª dose 229.060 (2,38%); 2ª dose - 43.804 (0,46%) PI: 1ª dose - 62.459 (1,90%) ; 2ª dose - 1.294 (0,04%)

1ª dose - 62.459 (1,90%) ; 2ª dose - 1.294 (0,04%) PR: 1ª dose - 257.305 (2,23%); 2ª dose - 35.200 (0,31%)

1ª dose - 257.305 (2,23%); 2ª dose - 35.200 (0,31%) RJ: 405.925 (2,34%)

405.925 (2,34%) RN: 1ª dose - 76.312 (2,16%); 2ª dose - 8.721 (0,25%)

1ª dose - 76.312 (2,16%); 2ª dose - 8.721 (0,25%) RO: 1ª dose - 38.478 (2,14%). 2ª dose - 151 (0,01%)

1ª dose - 38.478 (2,14%). 2ª dose - 151 (0,01%) RR: 23.272 (3,69%)

23.272 (3,69%) RS: 1ª dose - 360.476 (3,16%); 2ª dose - 8.993 (0,08%)

1ª dose - 360.476 (3,16%); 2ª dose - 8.993 (0,08%) SC: 1ª dose - 118.646 (1,64%); 2ª dose - 11.132 (0,15%)

1ª dose - 118.646 (1,64%); 2ª dose - 11.132 (0,15%) SE: 1ª dose - 41.038 (1,77%); 2ª dose - 23.565 ( 1,02%)

1ª dose - 41.038 (1,77%); 2ª dose - 23.565 ( 1,02%) SP: 1ª dose - 1.514.098 (3,27%); 2ª dose - 270.524 (0,58%)

1ª dose - 1.514.098 (3,27%); 2ª dose - 270.524 (0,58%) TO: 1ª dose - 29.144 (1,83%); 2ª dose - 295 (0,02%)

Pazuello diz que vai comprar vacinas russa e indiana

Em reunião com os 27 governadores nesta quarta-feira, 17, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, disse que vai assinar o contrato para a compra das vacinas russa Sputnik V e da indiana Covaxin ainda nesta semana. As primeiras doses devem chegar a partir de março (veja o cronograma). No encontro, o ministro voltou a prometer que vai imunizar todos os brasileiros ainda em 2021.

Pazuello detalhou que o total de imunizantes que o governo vai receber entre fevereiro e julho é de pouco mais de 230 milhões de doses. De acordo com o ministro, no pacote estão vacinas do Butantan/Sinovac (77 milhões), AstraZeneca/Fiocruz (112 milhões), Covax Facility (10,6 milhões), Instituto Gamaleya (10 milhões), e Bharat Biotech (20 milhões).