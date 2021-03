Brasil registra 1.357 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 234 mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 10, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 234.945 óbitos e 9.662.305 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.357 vítimas e 60.271 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.050. A média de casos é de 46.055.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 4.321.678de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 2,04% da população brasileira.

AC: 11.839 (1,32%)

11.839 (1,32%) AL: 72.547 (2,16%)

72.547 (2,16%) AM: 172.716 (4,10%)

172.716 (4,10%) AP: 10.864 (1,26%)

10.864 (1,26%) BA: 344.841 (2,31%)

344.841 (2,31%) CE: 187.371 (2,04%)

187.371 (2,04%) DF: 1ª dose - 106.990 (3,50%); 2ª dose - 4.565 (0,15%)

1ª dose - 106.990 (3,50%); 2ª dose - 4.565 (0,15%) ES: 87.836 (2,16%)

87.836 (2,16%) GO: 138.196 (1,94%)

138.196 (1,94%) MA: 1º dose - 95.500 (1,34%); 2ª dose - 2.807 (0,04%)

1º dose - 95.500 (1,34%); 2ª dose - 2.807 (0,04%) MG: 1ª dose - 342.152 (1,61%); 2ª dose - 48.040 (0,23%)

1ª dose - 342.152 (1,61%); 2ª dose - 48.040 (0,23%) MS: 1ª dose - 78.535 (2,80%); segunda dose - 7.968 (0,28%)

1ª dose - 78.535 (2,80%); segunda dose - 7.968 (0,28%) MT: 66.732 (1,89%)

66.732 (1,89%) PA: 107.212 (1,23%)

107.212 (1,23%) PB: 78.823 (1,95%)

78.823 (1,95%) PE: 1ª dose - 205.164 (2,13%); 2ª dose - 15.297 (0,16%)

1ª dose 205.164 (2,13%); 2ª dose - 15.297 (0,16%) PI: 1ª dose - 51.067 (1,56%) ; 2ª dose - 4 (0%)

1ª dose - 51.067 (1,56%) ; 2ª dose - 4 (0%) PR: 225.044 (1,95%)

225.044 (1,95%) RJ: 318.493 (1,83%)

318.493 (1,83%) RN: 68.898 (1,95%)

68.898 (1,95%) RO: 30.435 (1,69%)

30.435 (1,69%) RR: 19.884 (3,15%)

19.884 (3,15%) RS: 247.799 (2,17%)

247.799 (2,17%) SC: 96.491 (1,33%)

96.491 (1,33%) SE: 1ª dose - 32.138 (1,27%); 2ª dose - 1.826 ( 0,08%)

1ª dose - 32.138 (1,27%); 2ª dose - 1.826 ( 0,08%) SP: 1.103.820 (2,38%)

1.103.820 (2,38%) TO: 20.381 (1,13%)

Vacinação é mais rápida que infecção da covid-19

O ritmo de vacinação contra a covid-19 é quatro vezes mais rápido que o registro de novos casos da doença no estado de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria da Saúde, desde o dia 17 de janeiro, quando a primeira pessoa foi vacinada, foram registradas 260 mil novas infecções. No mesmo período foram imunizadas pouco mais de 1 milhão de pessoas.

Ainda segundo o governo paulista, a velocidade de imunização está mais rápida que o esperado, tanto que a vacinação de idosos acima de 85 anos, que estava prevista só para semana que vem, vai começar a partir da sexta-feira, 12. Serão imunizadas 309 mil pessoas nessa faixa etária.