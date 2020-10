Brasil tem menor média diária de mortes por covid-19 em 5 meses

O Brasil tem 149.696 óbitos e 5.057.190 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta sexta-feira, 9.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 658 vítimas e 27.651 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 609, uma queda de 13% se comparado com 14 dias atrás. É a menor taxa em cinco meses.

SP abre ainda mais a economia

Pela primeira vez desde o início da quarentena, há seis meses, o estado de São Paulo — incluindo a capital — tem a maior abertura da economia. O governo atualizou, nesta sexta-feira, 9, as fases de flexibilização, e agora 76% da população do estado está na fase 4 verde, em uma escala que vai de 1 vermelha, a mais restrita, até a 5 azul.

Foram para a fase 4 verde as regiões de Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté, Baixada Santista e Região Metropolitana de São Paulo. A única região que regrediu foi a de Barretos, que passou da fase 3 amarela, para a fase 2 laranja.

O que motivou uma maior flexibilização foi a queda nos vários índices que são analisados pelo governo do estado, como taxa de internação em leitos de UTI, número de novos casos e de mortes por covid-19.

As internações, que chegaram a ficar perto de 90%, agora estão abaixo de 50%, mesmo com o fechamento dos hospitais de campanha. No acumulado, o estado tem 1.028.190 casos confirmados e 37.069 mortes causadas pela covid-19.