Com UTIs em colapso, Brasil tem pior registro de mortes por covid-19 em 24h

O Brasil bateu um novo recorde nesta terça-feira, 9, com o maior número de mortes por covid-19 confirmadas no período de 24 horas. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 1.972 registros, o mais alto valor contabilizado desde o início da pandemia no país, há um ano. Na última semana, foram sete recordes seguidos, sendo o último 1.910.

O dado é similar ao registrado pelo consórcio de veículos de imprensa, que divulgou um balanço com 1.954 vítimas e 69.537 testes reagentes para o coronavírus no período de um dia.

O país tem um total de 268.568 óbitos e 11.125.017 casos confirmados da doença. Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.572. A média de casos é de 68.167.

Boletim divulgado pela Fiocruz nesta terça-feira mostra que o país está passando pelo pior momento da pandemia. Das 27 capitais, 25 estão com taxas de ocupação de leitos de UTI para adultos iguais ou superiores a 80%, sendo 15 delas superiores a 90%.

"Embora a saída do Pará da zona de alerta crítico para zona intermediária [com a queda do indicador de 82% para 75% na última semana] possa deixar uma impressão visual de melhoria do quadro geral, é importante sublinhar que se observou exatamente o oposto, com crescimento do indicador em quase todos estados e no Distrito Federal, e entrada dos estados de São Paulo e de Sergipe na zona crítica", destaca o Boletim.

Nesta terça-feira, São Paulo apresentou uma taxa de ocupação de 82%. Ainda de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, no período de um dia foram confirmados 517 óbitos, o mais alto número desde o início da pandemia.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 8.736.891 doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 4,13% da população brasileira.