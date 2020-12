Brasil passa a marca de 6,5 milhões de casos de covid-19

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 4, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O país tem 175.981 óbitos e 6.534.951 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 674 vítimas e 47.435 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 569. A média de casos é de 42.411, um aumento de 45% na comparação com 14 dias atrás.

No RJ escolas fecham e shoppings abrem 24h

A prefeitura do Rio de Janeiro e o governo fluminense anunciaram nesta sexta-feira, 4, medidas para enfrentar o aumento de casos, óbitos e internações de covid-19 no estado e na capital. As escolas municipais voltarão a ser fechadas, e já nesta semana os shoppings e centros comerciais no estado funcionarão durante 24 horas por dia.

O anúncio chega em uma semana em que a comunidade científica fez alertas ao poder público do Rio de Janeiro. O Grupo de Trabalho Multidisciplinar para o Enfrentamento da Covid-19 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) pediu o fechamento de praias, a suspensão de eventos e a limitação do horário de funcionamento de estabelecimentos.

(Com Agência Brasil)