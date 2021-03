Brasil bate novo recorde e tem a maior média diária de mortes por covid-19

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 1° de março, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O país tem 255.836 óbitos e 10.589.608 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 818 vítimas e 40.479 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.223, a maior desde o início da pandemia e o quinto recorde em seis dias. A média de casos é de 56.011.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 6.770.596 doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 3,20% da população brasileira.

AC: 1ª dose - 20.151 (2,25%); 2ª dose - 3.899 (0,44%)

1ª dose - 20.151 (2,25%); 2ª dose - 3.899 (0,44%) AL: 1ª dose - 98.239 (2,93%); 2ª dose - 7.934 (0,24%)

1ª dose - 98.239 (2,93%); 2ª dose - 7.934 (0,24%) AM: 1ª dose - 240.904 (5,73%); 2ª dose - 47.026 (1,12%)

1ª dose - 240.904 (5,73%); 2ª dose - 47.026 (1,12%) AP: 1ª dose - 25.002 (2,90%); 2ª dose - 2.929 (0,34%)

1ª dose - 25.002 (2,90%); 2ª dose - 2.929 (0,34%) BA: 1ª dose - 433.402 (2,90%); 2ª dose - 98.674 (0,66%)

1ª dose - 433.402 (2,90%); 2ª dose - 98.674 (0,66%) CE: 1ª dose - 286.854 (3,12%); 2ª dose - 94.077 (1,02%)

1ª dose - 286.854 (3,12%); 2ª dose - 94.077 (1,02%) DF: 1ª dose - 138.270 (4,53%); 2ª dose - 49.251 (1,61%)

1ª dose - 138.270 (4,53%); 2ª dose - 49.251 (1,61%) ES: 1ª dose - 119.732 (2,95%); 2ª dose - 25.791 (0,63%)

1ª dose - 119.732 (2,95%); 2ª dose - 25.791 (0,63%) GO: 1ª dose - 202.718 (2,85%); 2ª dose - 41.148 (0,58%)

1ª dose - 202.718 (2,85%); 2ª dose - 41.148 (0,58%) MA: 1º dose - 146.661 (2,06%); 2ª dose - 50.898 (0,72%)

1º dose - 146.661 (2,06%); 2ª dose - 50.898 (0,72%) MG: 1ª dose - 587.736 (2,76%); 2ª dose - 251.590 (1,18%)

1ª dose - 587.736 (2,76%); 2ª dose - 251.590 (1,18%) MS: 1ª dose - 112.920 (4,02%); 2ª dose - 48.652 (1,73%)

1ª dose - 112.920 (4,02%); 2ª dose - 48.652 (1,73%) MT: 1ª dose - 85.268 (2,42%); 2ª dose - 32.294 (0,92%)

1ª dose - 85.268 (2,42%); 2ª dose - 32.294 (0,92%) PA: 1ª dose - 139.428 (1,60%); 2ª dose - 49.227 (0,57%)

1ª dose - 139.428 (1,60%); 2ª dose - 49.227 (0,57%) PB: 1ª dose - 112.401 (2,78%); 2ª dose - 35.554 (0,88%)

1ª dose - 112.401 (2,78%); 2ª dose - 35.554 (0,88%) PE: 1ª dose - 305.012 (3,17%); 2ª dose - 111.622 (1,16%)

1ª dose 305.012 (3,17%); 2ª dose - 111.622 (1,16%) PI: 1ª dose - 71.723 (2,19%) ; 2ª dose - 21.402 (0,65%)

1ª dose - 71.723 (2,19%) ; 2ª dose - 21.402 (0,65%) PR: 1ª dose - 298.809 (2,59%); 2ª dose - 102.481 (0,89%)

1ª dose - 298.809 (2,59%); 2ª dose - 102.481 (0,89%) RJ: 1ª dose - 499.853 (2,88%); 2ª dose - 127.735 (0,74%)

1ª dose - 499.853 (2,88%); 2ª dose - 127.735 (0,74%) RN: 1ª dose - 91.319 (2,58%); 2ª dose - 35.218 (1%)

1ª dose - 91.319 (2,58%); 2ª dose - 35.218 (1%) RO: 1ª dose - 46.890 (2,61%); 2ª dose - 8.611 (0,48%)

1ª dose - 46.890 (2,61%); 2ª dose - 8.611 (0,48%) RR: 1ª dose - 27.913 (4,42%); 2ª dose - 9.121 (1,45%)

1ª dose - 27.913 (4,42%); 2ª dose - 9.121 (1,45%) RS: 1ª dose - 464.466 (4,07%); 2ª dose - 105.701 (0,93%)

1ª dose - 464.466 (4,07%); 2ª dose - 105.701 (0,93%) SC: 1ª dose - 180.199 (2,48%); 2ª dose - 58.567 (0,81%)

1ª dose - 180.199 (2,48%); 2ª dose - 58.567 (0,81%) SE: 1ª dose - 45.836 (1,98%); 2ª dose - 24.909 (1,07%)

1ª dose - 45.836 (1,98%); 2ª dose - 24.909 (1,07%) SP: 1ª dose - 1.940.422 (4,19%); 2ª dose - 546.112 (1,18%)

1ª dose - 1.940.422 (4,19%); 2ª dose - 546.112 (1,18%) TO: 1ª dose - 44.845 (2,82%); 2ª dose - 10.020 (0,63%)

Butantan vai antecipar entrega de vacinas

O Instituto Butantan vai concluir a entrega de 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 ao Ministério da Saúde até o dia 30 de agosto deste ano. Isso representa um mês antes da data-limite que foi acordada em contrato com o governo federal. Somente em março, serão entregues 21 milhões de vacinas.

“Isso só foi possível porque a fábrica do Butantan está trabalhando 24 horas por dia. Até o fim de abril entregaremos 46 milhões de doses, e até 30 de agosto, outras 54 milhões. Inicialmente era 30 de setembro. A orientação é tentarmos acelerar o máximo possível a produção, tendo em vista que é a única solução definitiva para o Brasil sair dessa crise”, disse o governador João Doria (PSDB), em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 1° de março.