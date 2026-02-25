Caso Marielle: STF forma maioria para condenar irmãos Brazão como mandantes do assassinato

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em março de 2018, no Rio de Janeiro. A votação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 25.

Até o momento, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. O presidente do colegiado, Flávio Dino, apresenta seu voto na sequência. Após a conclusão do julgamento, o colegiado fixará as penas.

Os ministros acompanharam, em parte, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A divergência concentrou-se na situação do ex-delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa.

Barbosa foi absolvido da acusação de homicídio qualificado com base em dúvida razoável. No entanto, recebeu condenação por corrupção passiva e obstrução de justiça, sob a acusação de ter recebido valores de milicianos para interferir nas investigações do caso.

