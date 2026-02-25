Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Caso Marielle: STF forma maioria para condenar irmãos Brazão como mandantes do assassinato

Até o momento, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia

Marielle Franco: vereadora foi assasinada a tiros, junto ao motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro (Câmara Municipal RJ/Divulgação)

Marielle Franco: vereadora foi assasinada a tiros, junto ao motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro (Câmara Municipal RJ/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13h13.

Tudo sobreMarielle Franco
Saiba mais

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em março de 2018, no Rio de Janeiro. A votação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 25.

Até o momento, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. O presidente do colegiado, Flávio Dino, apresenta seu voto na sequência. Após a conclusão do julgamento, o colegiado fixará as penas.

Os ministros acompanharam, em parte, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A divergência concentrou-se na situação do ex-delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa.

Barbosa foi absolvido da acusação de homicídio qualificado com base em dúvida razoável. No entanto, recebeu condenação por corrupção passiva e obstrução de justiça, sob a acusação de ter recebido valores de milicianos para interferir nas investigações do caso.

*Mais informações em instantes.

Acompanhe tudo sobre:Marielle FrancoCrimeFeminicídiosRio de JaneiroSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

Frequência escolar atinge 91,1% em SP e acompanha alta no Saresp

Redata: Câmara aprova incentivo fiscal para investimentos em data centers

Enchentes em Minas Gerais: 30 mortos, 39 desaparecidos e alerta para novas chuvas

Aprovação de Lula cai e registra pior patamar em 9 meses, diz AtlasIntel

Mais na Exame

Negócios

De vendedor a dono, ele dobrou o faturamento da locadora em 2 anos

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: tragédias climáticas revelam o custo da inação e o risco da anestesia

Mercados

Do pão a celulares, itens ficam mais baratos com dólar recuando

Mundo

Estado da União: veja os principais pontos do discurso de Trump