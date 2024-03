Caso Marielle: relatório da PF afirma que Domingos Brazão tinha influência na Polícia Civil

O relatório final da Polícia Federal sobre a investigação dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes afirma que a família Brazão exerce influência dentro das polícias Civil e Militar.

Segundo o documento, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Domingos Brazão "é capaz de nomear comandantes de batalhão das áreas de seu interesse e também de movimentar peças desde a chefia de Polícia Civil à titularidade das delegacias distritais localizadas nos bairros comandados pelos Brazão".

Prisões e suspeitas

Suspeitos de serem os mandantes do crime, o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ) e o conselheiro do TCE Domingos Brazão foram presos neste domingo juntamente com o delegado Rivaldo Barbosa, responsável por todo o planejamento.

Os investigadores citam como exemplo de ingerência do conselheiro do TCE a nomeação do delegado William Pena Júnior para o cargo de subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, após a prisão do ex-sargento do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões Correa, o Suel, realizada pela Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), na Operação Élpis, em junho do ano passado. Pena Júnior foi nomeado para o cargo somente em setembro de 2023. Ele negou que sua nomeação ao cargo tenha sido influenciada por Domingos Brazão.

A PF afirma que ainda que Pena Júnior e Domingos Brazão teriam uma relação de proximidade e que o delegado teria sido segurança de Brazão, anos antes de passar no concurso da Polícia Civil, quando ainda era policial penal. O delegado afirmou que nunca trabalhou para o conselheiro do TCE. O relatório, entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF), diz ainda que a festa de formatura da turma de William Pena na Polícia Civil, em 2010, teria acontecido em uma propriedade da família Brazão. Sociedade entre Willian e Robson