Caso Marielle: Em delação premiada, Élcio diz que Ronnie Lessa matou vereadora e Anderson Gomes

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira, 24, que a delação premiada do ex-PM Élcio Queiroz trouxe novos elementos para a investigação do caso Marielle. A PF deflagrou nesta manhã a Operação Élpis, na primeira fase de uma nova investigação sobre os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

"Élcio Queiroz confirmou em delação premiada a participação dele próprio, do Ronnie Lessa e do Maxwell. Temos o fechamento desta fase, com a confirmação de tudo que aconteceu no crime. Há elementos para um novo patamar da investigação, que é descobrir os mandantes", disse em entrevista coletiva ao lado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

O ex-PM deu detalhes do atentato contra a vereadora. Na delação, Élcio confessou que dirigiu o Cobalt prata usado no ataque e afirmou que Ronnie fez os disparos com uma submetralhadora contra Marielle. Élcio disse ainda que o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, fez campanas para vigiar a vereadora e participaria da emboscada, mas acabou trocado por ele.

O ministro pontuou que, nas próximas semanas, deverão haver outras operações contra alvos apontados nas investigações como mandantes do crime. Até agora, a PF estava debruçada nos executoras da parlamentar e de seu motorista. "O senhor Suel fez o trabalho de monitoramento e campana da rotina da vereadora Marielle Franco e, posteriormente, no acobertamento dos executores", explicou Dino.