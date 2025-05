Casagrande anuncia R$ 500 milhões em fundo para descarbonização no Espírito Santo

NOVA YORK* - O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou nesta segunda-feira, 12, o aporte de R$ 500 milhões para financiamento de projetos de transição energética e descarbonização no Estado, através do Fundo Soberano.

"Uma medida inédita, nenhum outro estado tem. Seremos um ente subnacional que tem capacidade de financiar a descarbonização. Nós vamos já começar com R$ 500 milhões, mas é um fundo aberto, pode ter outros cotistas", disse Casagrande no Brazilian Regional Markets, evento da Apex Pathers em Nova York.

Casagrande explicou que a ideia é atrair a participação de bancos de investimentos, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco Mundial ou o Banco Interamericano, para aumentar o volume no fundo.

O governador diz que o fundo é capitalizado com recursos dos royalties de petróleo e visa criar condições para investimentos em infraestrutura e inovação em novos negócios. A ideia é que o fundo contribua para atrair investidores interessados em iniciativas de baixo carbono.

O governo capixaba tem um Plano de Descarbonização, publicado em 2023, para reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) na economia do Estado.

Geração de energia e Invest Espírito Santo

O governador anunciou ainda o lançamento de uma proposta de manifestação de interesse (PMI) para empresas que tenham interesse na geração de energia na estrutura da companhia de saneamento do estado.

"Vou assinar aqui (em Nova York) o lançamento e partir disso as empresas terão de 90 a 120 dias para apresentarem propostas", afirmou.

Casagrande explicou que a ideia que adutoras de água ou reservatórios, por exemplo, possam gerar energia utilizando a infraestrutura da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). Além de atender a demanda, a energia que "sobrar" poderá ser negociada.

A terceira novidade revelada pelo chefe do executivo está ligada à criação Invest Espírito Santo, um serviço do governo para captar investimentos fora do estado capixaba.

"Com os nossos arranjos produtivos, vamos verificar onde temos mais identidade, mais possibilidade de atrair empreendimentos", disse.

Segundo o governador, a estrutura vai formalizar contratos de gestão e de desempenho com a Secretaria de Desenvolvimento para buscar investidores para a região capixaba.

"Vamos ter uma estrutura especializada para rodar o mundo. Dentro daquilo que o estado tem de potencial e apresentar o Espírito Santo para as pessoas", disse.

