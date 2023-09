Casa de Haddad em SP é alvo de tentativa de assalto

A casa do ministro da Fazenda Fernando Haddad foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira, 14, no bairro de Indianópolis, Zona Sul da cidade de São Paulo. A informação foi confirmada pelo assessoria da pasta. Haddad cancelou a agenda de hoje.

Os assaltante teriam arrombado o portão, mas não conseguiram entrar e fugiram do local. Haddad estava com a filha no imóvel durante a tentativa de assalto. O titular da Fazenda veio para a capital paulista para participar da cerimônia do prêmio MELHORES E MAIORES, na noite desta quarta-feira.

"O quintal da casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi invadido por quatro homens na madrugada desta quinta-feira (14). O ministro estava em casa. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel, na Zona Sul de São Paulo, registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal. O interior da residência não foi invadido e nada foi furtado. Os detalhes serão levantados pela investigação policial", informou em nota.

Em relato ao âncora Cesar Tralli, o ministro disse que descobriu o portão arrombado quando uma funcionária chegou para trabalhar às 5h da manha. Quando foi conferir as gravações das câmaras de segurança, descobriu que uma moto parou na porta da casa por volta de 3h. Uma pessoa desceu e arrombou o portão com alguma ferramenta. Na sequência, chegou um carro e desceram 4 homens armados. Eles passaram pelo portão, mas não invadiram a residência e foram embora.

A avaliação de Haddad foi que os criminosos perceberam que a casa era difícil de invadir e desistir do assalto. As polícias Federal e Civil estão na residência, analisando as imagens de segurança e colhendo impressões digitais.