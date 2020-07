Carteira de Habilitação e RG serão enviados de graça pelos Correios em SP

O Detran de São Paulo e o Poupatempo vão enviar a Carteira Nacional de Habilitação e o RG de forma gratuita pelos Correios a partir da próxima segunda-feira, 20.

O anúncio da medida foi feito pelo governador de São Paulo João Doria (PSDB) nesta quarta-feira, 15, e o objetivo é diminuir a circulação de pessoas por causa da pandemia de covid-19.

Neste primeiro momento serão enviados 195.000 documentos que já estão prontos. Deste total, 130.000 são RGs e 65.000 CNHs. Antes da medida, o envio tinha um custo. Para que ele não fosse cobrado, era necessário se dirigir até um dos postos do Detran ou do Poupatempo.

A entrega será realizada nos endereços de cadastros e vai começar pelos documentos que foram solicitados em março. Caso não receba a correspondência em até três semanas, deve entrar em contato por meio dos canais de atendimento ao cidadão.

A partir desta quinta-feira, o Detran de São Paulo começa a entregar o Certificados de Registro de Veículos (CRV) por sistema drive-tru, sem descer do veículo, a pessoas físicas. O sistema já era adotado desde o dia 1º de julho para despachantes.

A solicitação por pessoas físicas deverá ser feita pelos portais do Detran (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br). Os órgãos vão analisar a demanda e agendar um horário para fazer a retirada do documento.