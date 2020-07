Carnaval do Rio depende de vacina até setembro, dizem Escolas de Samba

A realização dos desfiles das escolas de samba do carnaval carioca do próximo ano segue indefinida. Em reunião realizada na noite dessa terça-feira, 14, a Liga das Escolas de Samba (Liesa) confirmou a intenção de só realizar os desfiles caso uma vacina contra o novo coronavírus seja apresentada nos próximos meses. Nem mesmo um eventual adiamento está previsto.

De acordo a Liesa, uma definição precisará ser tomada até setembro. Caso uma vacina não seja apresentada até lá, a tendência é de que o desfile não aconteça no próximo ano. O mês de setembro é considerado crucial para que as escolas tenham tempo hábil de se preparar – e até mesmo para que a própria Liesa comece a organizar a venda de ingressos e a preparação para os desfiles.

Caso uma vacina não seja anunciada até setembro, até mesmo um adiamento do carnaval pode ser descartado. Isso porque a preparação do evento movimenta centenas de pessoas nas escolas, o que as obriga a programar custos e oferecer condições adequadas de trabalho. Outro empecilho está no fato de se tratar de um evento de interesse internacional, e um calendário bem definido é visto como crucial para o sucesso dos desfiles.