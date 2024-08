O ex-vereador e deputado Capitão Wagner (União Brasil) lidera a disputa pela prefeitura de Fortaleza, de acordo com estudo divulgado nesta terça-feira, 20, pelo instituto Paraná Pesquisas. O candidato tem 31,3% das intenções de voto, uma diferença de 11 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o atual prefeito José Sarto (PDT), que registra 20,1%.

Em terceiro aparece o deputado federal André Fernandes (PL), que pontua com 16,4%. O candidato é seguido pelo deputado estadual Evandro Leitão (PT), com 10% dos votos, empatado pela margem de erro mínima, – que é 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos –, com o senador Eduardo Girão (NOVO), que marca 4,8%. Os demais candidatos somaram menos de 1% das intenções de voto.

Intenções de voto em Fortaleza:

Capitão Wagner (União Brasil) : 31,3%

: 31,3% José Sarto (PDT) : 20,1%

: 20,1% André Fernandes (PL): 16,4%

Evandro Leitão (PT): 10%

Eduardo Girão(NOVO): 4,8%

Zé Batista (PSTU): 0,6%

Técio Nunes (PSOL): 0,5%

0,5% Chico Malta (PCB): 0,3%

0,3% George Lima (Solidariedade): 0,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,1%

Não sabe/ Não respondeu: 5,9%

A série de pesquisas do instituto, realizado entre janeiro e agosto, mostra que o candidato do PT é o que mais vem crescendo na disputa, saindo de 6,5% no primeiro mês do ano para 10% agora. O candidato do PL também começou a disputa com 9,1% e hoje tem 16,4%. Já o Capitão Wagner, que lidera a corrida eleitoral, perdeu a vantagem que tinha em janeiro, de 38,5%. Os demais candidatos não tiveram mudanças significativas.

Rejeição

Em segundo na pesquisa, o atual prefeito é o nome mais rejeitado, cotado criticamente por 33,9% dos entrevistados. O segundo mais rejeitado é o do candidato do União Brasil, com 23,9% das menções negativas. Evandro Leitão tem 19,6% e André Fernandes 17,6%.

A maioria também desaprova o governo de José Sarto, são 53,1% ante 43,1% de aprovação. Os principais críticos são homens de 25 a 59 anos com ensino superior.

A pesquisa foi registrada no TSE como CE-08667/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 16 e 19 de agosto através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), considerando a população com 16 anos ou mais residente nas localidades como base para essa seleção. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.