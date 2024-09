O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) tem 28,5% das intenções de voto e lidera a disputa pela prefeitura da cidade de Fortaleza, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 9.

Na segunda posição, o atual prefeito, José Sarto (PDT), com 18,8%, está empatado tecnicamente com o deputado federal André Fernandes (PL), que registra 17,4%, e o deputado estadual Evandro Leitão (PT), com 15,9%. A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

O senador Eduardo Girão (NOVO) tem 3%, e os demais candidatos não passam de 1% cada. Cerca de 6,8% dos eleitores não sabem ou não responderam, e 8,1% afirmam que vão votar branco ou nulo.

Na comparação com o levantamento de agosto, Wagner oscilou negativamente 2,8 pontos percentuais, assim como Sarto, que variou 1,3 p.p. Fernandes também oscilou um ponto percentual. Leitão foi o único candidato do primeiro pelotão que cresceu, com alta de 5,9 pontos percentuais.

Pesquisa para prefeito de Fortaleza

Capitão Wagner : 28,5%

: 28,5% José Sarto : 18,8%

: 18,8% André Fernandes: 17,4%

17,4% Evandro Leitão : 15,9%

: 15,9% Eduardo Girão : 3,0%

: 3,0% Tecio Nunes : 0,5%

: 0,5% George Lima : 0,4%

: 0,4% Chico Malta 0,3%

0,3% Zé Batista : 0,5%

: 0,5% Não sabe/ Não respondeu : 6,8%

: 6,8% Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,1%

Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 100,2%, e não 100%.

Espontânea

A pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é a apresentado a nenhuma lista de candidatos, Wagner tem 10,1%, Sarto, 9,3%, Leitão, 7,5%, e Fernandes, 7%. Cerca de 53,9% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar.

Capitão Wagner : 10,1%

: 10,1% José Sarto : 9,3%

: 9,3% Evandro Leitão : 7,5%

: 7,5% André Fernandes : 7,0%

: 7,0% Eduardo Girão : 1,1%

: 1,1% George Lima : 0,1%

: 0,1% Tecio Nunes : 0,1%

: 0,1% Zé Batista : 0,1%

: 0,1% Outros nomes citados : 0,3%

: 0,3% Não sabe/ Não respondeu : 53,9%

: 53,9% Ninguém/ Branco/ Nulo: 10,5%

A pesquisa foi registrada no TSE como CE-07071/2024 e realizou 800 entrevistas presenciais entre os dias 5 e 8 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.