Candidatos focam no Sudeste; veja agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais nesta sexta-feira, 19. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, Ciro visitará a antiga fábrica da Cobrasma, em Osasco (SP). Endereço: Rua professor Luis Eulália de Bueno Vidigal, 441.

Às 16h, Ciro fará uma caminhada na Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). A concentração será na Praça Saens Peña.

Às 17h30, Ciro participará da inauguração do comitê de campanha do Ciro no Rio de Janeiro (RJ).Endereço: Rua Conde de Bonfim, 834.

Jair Bolsonaro (PL):

Às 16h, Bolsonaro participará da sessão solene de instalação do TRF 6ª Região e de posse de desembargadores, em Belo Horizonte (MG).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Lula gravará para o programa eleitoral, em São Paulo (SP).

Simone Tebet (MDB):

Às 10h, Tebet fará uma caminhada pela região central de Diadema (SP), partindo da Praça da Moça.

Às 11h15, Tebet fará uma parada na Livraria Sebo Fenix, na Rua Alda, 242, em Diadema (SP).

Às 12h30, Tebet almoçará no Restaurante Fonte Leone, em Santo André (SP).

Às 13h30, Tebet fará uma caminhada pela região central de Santo André (SP), partindo da rua Coronel Oliveira Lima.

Às 14h30, Tebet visitará o Fundo Social de Solidariedade, em Santo André (SP).

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)