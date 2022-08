Candidatos focam em SP e MG: veja agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 têm eventos confirmados em São Paulo e em Minas Gerais nesta quinta-feira, 18. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, Ciro participa do Ciclo de Debates promovido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), na Rua Boa Vista, 51, em São Paulo (SP). O evento será transmitido pelo canal da ACSP no YouTube.

Às 18h, Ciro dará entrevista para o André Marinho Show.

Jair Bolsonaro (PL):

Das 9h às 10h15, Bolsonaro visitará o Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP). O candidato passará pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), pela Visiona satélites e pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) do município.

Às 10h15, Bolsonaro participará de evento sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo no Brasil, no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP).

Às 11h, Bolsonaro participará de motociata saindo do estacionamento do Parque Tecnológico (via Dutra) até a Arena Farma Conde, em São José dos Campos (SP).

Às 12h, Bolsonaro participará de um evento da campanha na Arena Farma Conde, em São José dos Campos (SP).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 18h, Lula participará do Ato pela Democracia, na Praça da Estação, em Belo Horizonte (MG). O vice, Geraldo Alckmin (PSB), também estará presente. O evento será transmitido pelas redes do ex-presidente.

Simone Tebet (MDB):

Às 10h, Tebet participará do evento Hora do Voto, na Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo (SP). O evento será transmitido pelo canal do YouTube da OAB SP. Em seguida, a candidata dará entrevista coletiva.

Às 14h, Tebet terá reunião reservada com a coordenação da campanha.

Às 16h, Tebet gravará em estúdio programa da propaganda eleitoral.

Às 19h, Tebet será entrevistada no FlowPodcast, em São Paulo (SP).

LEIA TAMBÉM