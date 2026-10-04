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Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro: veja nomes e números nas eleições de 2026

Eleitores fluminenses escolhem dois representantes para o Senado neste domingo (4); confira a lista de candidatos e os números de votação

Confira quem são os candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro (Leandro Fonseca /Exame)

Confira quem são os candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro (Leandro Fonseca /Exame)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h21.

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O Rio de Janeiro tem 15 candidatos na disputa por duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.

Ao todo, 15 candidatos disputam as duas vagas destinadas ao Rio de Janeiro. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.

Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro: nome, número e partido

Confira quem são os candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro e os respectivos números de votação:

  • Benedita da Silva (PT) — 131
  • Carlos Jordy (PL) — 221
  • Carlos Portinho (PL) — 222
  • Marcelo Crivella (Republicanos) — 100
  • Pedro Paulo (PSD) — 555
  • Mônica Benício (PSOL) — 500
  • Waguinho (Republicanos) — 101
  • Hélio Secco (Missão) — 144
  • Luciano Mattos (PRTB) — 280
  • Marcos Dias (Podemos) — 200
  • Ó Clemente (Democrata) — 355
  • Michelly Xavier (UP) — 800
  • Paula Falcão (PSTU) — 160
  • Luiz Eugênio (PCO) — 290
  • Vinicius Benevides (UP) — 808

André Monteiro (Democrata) e Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) estão inaptos e, portanto, não participam da disputa.

Quando será a eleição para o Senado no Rio de Janeiro?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores fluminenses escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa. O TSE estabelece que os dois candidatos mais votados em cada estado serão eleitos para o Senado, em uma disputa de maioria simples.

Na urna eletrônica, o eleitor fará dois votos para o Senado, um para cada vaga. É necessário escolher candidatos diferentes; caso o mesmo nome seja digitado novamente, o segundo voto será anulado.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado como identificação quando exibir a fotografia do eleitor. Caso o aplicativo não tenha foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto.

Perguntas frequentes

Quando acontece a eleição para o Senado em 2026?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão escolher dois senadores por estado, além dos representantes para os demais cargos em disputa.

Quantos senadores serão eleitos em 2026?

Em 2026, cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem dois senadores para o Senado Federal. Não há segundo turno para a disputa ao Senado.

Qual é o número de Benedita da Silva para o Senado no Rio de Janeiro?

Benedita da Silva (PT) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 131.

Qual é o número de Carlos Jordy para o Senado no Rio de Janeiro?

Carlos Jordy (PL) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 221.

Qual é o número de Carlos Portinho para o Senado no Rio de Janeiro?

Carlos Portinho (PL) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 222.

Qual é o número de Marcelo Crivella para o Senado no Rio de Janeiro?

Marcelo Crivella (Republicanos) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 100.

Qual é o número de Pedro Paulo para o Senado no Rio de Janeiro?

Pedro Paulo (PSD) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 555.

Qual é o número de Mônica Benício para o Senado no Rio de Janeiro?

Mônica Benício (PSOL) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 500.

Qual é o número de Waguinho para o Senado no Rio de Janeiro?

Waguinho (Republicanos) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 101.

Qual é o número de Hélio Secco para o Senado no Rio de Janeiro?

Hélio Secco (Missão) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 144.

Qual é o número de Luciano Mattos para o Senado no Rio de Janeiro?

Luciano Mattos (PRTB) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 280.

Qual é o número de Marcos Dias para o Senado no Rio de Janeiro?

Marcos Dias (Podemos) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 200.

Qual é o número de Ó Clemente para o Senado no Rio de Janeiro?

Ó Clemente (Democrata) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 355.

Qual é o número de Michelly Xavier para o Senado no Rio de Janeiro?

Michelly Xavier (UP) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 800.

Qual é o número de Paula Falcão para o Senado no Rio de Janeiro?

Paula Falcão (PSTU) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 160.

Qual é o número de Luiz Eugênio para o Senado no Rio de Janeiro?

Luiz Eugênio (PCO) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 290.

Qual é o número de Vinicius Benevides para o Senado no Rio de Janeiro?

Vinicius Benevides (UP) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 808.

Quais candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro estão inaptos?

André Monteiro (Democrata) e Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) estão inaptos e não integram a lista de candidatos aptos à votação.

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