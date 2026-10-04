Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro: veja nomes e números nas eleições de 2026

RESUMO ＋ O Rio de Janeiro tem 15 candidatos na disputa por duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.

Ao todo, 15 candidatos disputam as duas vagas destinadas ao Rio de Janeiro. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.

Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro: nome, número e partido

Confira quem são os candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro e os respectivos números de votação:

Benedita da Silva (PT) — 131

Carlos Jordy (PL) — 221

Carlos Portinho (PL) — 222

Marcelo Crivella (Republicanos) — 100

Pedro Paulo (PSD) — 555

Mônica Benício (PSOL) — 500

Waguinho (Republicanos) — 101

Hélio Secco (Missão) — 144

Luciano Mattos (PRTB) — 280

Marcos Dias (Podemos) — 200

Ó Clemente (Democrata) — 355

Michelly Xavier (UP) — 800

Paula Falcão (PSTU) — 160

Luiz Eugênio (PCO) — 290

Vinicius Benevides (UP) — 808

André Monteiro (Democrata) e Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) estão inaptos e, portanto, não participam da disputa.

Quando será a eleição para o Senado no Rio de Janeiro?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores fluminenses escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa. O TSE estabelece que os dois candidatos mais votados em cada estado serão eleitos para o Senado, em uma disputa de maioria simples.

Na urna eletrônica, o eleitor fará dois votos para o Senado, um para cada vaga. É necessário escolher candidatos diferentes; caso o mesmo nome seja digitado novamente, o segundo voto será anulado.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado como identificação quando exibir a fotografia do eleitor. Caso o aplicativo não tenha foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto.