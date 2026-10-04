Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro: veja nomes e números nas eleições de 2026

Confira quem são os candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro (Leandro Fonseca /Exame)
Colaboradora
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h21.
O Rio de Janeiro tem 15 candidatos na disputa por duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.
As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.
Ao todo, 15 candidatos disputam as duas vagas destinadas ao Rio de Janeiro. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.
Confira quem são os candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro e os respectivos números de votação:
André Monteiro (Democrata) e Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) estão inaptos e, portanto, não participam da disputa.
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores fluminenses escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa. O TSE estabelece que os dois candidatos mais votados em cada estado serão eleitos para o Senado, em uma disputa de maioria simples.
Na urna eletrônica, o eleitor fará dois votos para o Senado, um para cada vaga. É necessário escolher candidatos diferentes; caso o mesmo nome seja digitado novamente, o segundo voto será anulado.
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado como identificação quando exibir a fotografia do eleitor. Caso o aplicativo não tenha foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto.
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão escolher dois senadores por estado, além dos representantes para os demais cargos em disputa.
Em 2026, cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem dois senadores para o Senado Federal. Não há segundo turno para a disputa ao Senado.
Benedita da Silva (PT) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 131.
Carlos Jordy (PL) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 221.
Carlos Portinho (PL) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 222.
Marcelo Crivella (Republicanos) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 100.
Pedro Paulo (PSD) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 555.
Mônica Benício (PSOL) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 500.
Waguinho (Republicanos) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 101.
Hélio Secco (Missão) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 144.
Luciano Mattos (PRTB) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 280.
Marcos Dias (Podemos) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 200.
Ó Clemente (Democrata) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 355.
Michelly Xavier (UP) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 800.
Paula Falcão (PSTU) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 160.
Luiz Eugênio (PCO) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 290.
Vinicius Benevides (UP) concorre ao Senado pelo Rio de Janeiro com o número 808.
André Monteiro (Democrata) e Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) estão inaptos e não integram a lista de candidatos aptos à votação.