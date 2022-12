Campos Neto se reuniu com Lula pela primeira vez em Brasília, nesta sexta-feira

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu pela primeira vez com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em Brasília, nesta sexta-feira. O encontro dos dois não constava na agenda, e Campos Neto estava em São Paulo, mas retornou à capital federal para o encontro. Este é o primeiro governo que começará com o BC autônomo e o cargo de presidente já definido.

Os dois conversaram reservadamente por pelo menos meia hora. Campos Neto saiu logo após o encontro, que ocorreu no hotel em que o presidente eleito está hospedado.

Campos Neto já tinha tido alguns encontros com Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, mas ainda não havia se reunido com Lula neste período de transição. Como O Globo mostrou, o presidente decidiu, nesta semana, que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) será transferido do BC para o Ministério da Fazenda.

O órgão de inteligência financeira foi responsável, entre outras investigações, pela produção de mais de mil relatórios que basearam as investigações da Operação Lava-Jato.

A permanência do Coaf na estrutura do BC é um dos pontos de tensão entre a autoridade monetária e o Executivo. Por causa da autonomia do Banco Central, aprovada pelo Congresso, Roberto Campos Neto, escolhido por Jair Bolsonaro, estará à frente da autoridade monetária até o fim de 2024.

