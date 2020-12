Campanha de conscientização sobre a pandemia emociona e gera polêmica

O governo do Ceará divulgou nesta terça-feira, 16, uma forte campanha de conscientização sobre a pandemia. O vídeo, que dividiu opiniões nas redes sociais, faz um alerta sobre aglomerações no final de ano e reforça que a disseminação do novo coronavírus ainda não acabou.

O vídeo traz o depoimento de uma mulher durante um velório descrevendo momentos vividos com o pai, que foi infectado por ela, e que morreu com covid-19. Na publicação, o governo cearense faz um apelo: “cuide de quem você ama”.

Veja o vídeo:

Nos comentários, internautas se dividem sobre o conteúdo da campanha. Muitos apontam que o período eleitoral foi responsável pelo aumento de casos de covid-19 e consideraram o conteúdo “desrespeitoso” com aqueles que perderam familiares. Outros concordam com o tom da campanha, entendendo que o “choque” provocado pelo vídeo é necessário.

Nesta terça-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 7 milhões de casos de covid-19. Em 24 horas foram 965 vítimas e total chega a 183.819 óbitos. Especialistas alertam que as festas de fim de ano podem levar a explosão de casos. Hospitais de algumas capitais estão quase em colapso.

Autoridades de saúde têm reforçado os pedidos de cuidado durante as Festas de fim de ano, pedindo aos cidadãos para que evitem aglomerações e viagens.

