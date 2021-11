Greve: caminhoneiros do agronegócio decidem parar; veja vídeo

Diante dos sucessivos aumentos do preço de diesel, que já atinge um aumento de 65% no ano, os caminhoneiros autônomos resolveram se mobilizar, embora sem parar as estradas, para lutar por uma melhor remuneração junto às empresas contratantes. Primeiro, foi a vez dos profissionais responsáveis pelo transporte de combustíveis, os tanqueiros, que suspenderam as atividades em três estados, Minas Gerais, São Paulo e Rio Janeiro, na terceira semana de outubro. Agora, caminhoneiros ligados ao agronegócio, no Mato Grosso, recolheram seus veículos a fim de negociar o frete.

“Esse tipo de paralisação é o que recomendamos, algo que não pare as estradas e ao mesmo seja eficaz”, diz Marlon Maues, diretor-executivo da Confederação Nacional Transportadores Autônomos (CNTA). “Em algumas situações, como no caso da paralisação recente no porto de Santos, a categoria conseguiu ganhos superiores aos da tabela de frete”.

Vídeos de caminhoneiros têm circulado em grupos de WhatsApp para justificar a nova estratégia de paralisação.

Nesta segunda, dia 8, os caminhoneiros que atendem o porto de Santos, no litoral de São Paulo, encerraram uma paralisação de uma semana.

No início deste mês, foi a vez dos transportadores autônomos cruzarem os braços no porto de Salvador, na Bahia – a categoria parou por dois dias, enquanto negociava um reajuste no valor do frete. “Essas tratativas, consideradas pacíficas, têm sido bem-sucedidas”, diz Maues.

Um dos principais fatores de descontentamento dos motoristas autônomos é em relação aos reajustes no frete, que não têm acompanhado o preço do diesel – o combustível corresponde a 60% dos custos totais dos caminhoneiros. O diesel subiu 65,3% nas refinarias neste ano, e a gasolina, 73,4%, em grande parte em função do aumento do preço do petróleo no mercado internacional e a variação do dólar.