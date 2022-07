Caminhoneiros devem receber auxílio de R$ 2 mil neste mês; taxistas também terão bolsa

Pelo menos 900 mil caminhoneiros devem receber o auxílio mensal de R$ 1 mil que será concedido pelo governo até o final do ano. As duas primeiras parcelas devem ser pagas no mesmo dia, em 9 de agosto, somando R$ 2 mil. Para receber o auxílio, basta ter um cadastro junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



A categoria externou, em várias ocasiões, o descontentamento em relação aos sucessivos aumentos de preço do combustível. O último reajuste foi realizado no dia 18 de junho — na ocasião, o diesel subiu 14,3% e a gasolina, 5,2%. E os protestos voltaram a entrar no radar.

O voucher para os caminhoneiros é uma das medidas da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das bondades, que permite a criação e ampliação de programas sociais em um ano eleitoral por meio da decretação de um estado de emergência. A PEC foi aprovada pelo Congresso no último dia 12, com 393 votos a favor e 14 contra. Entre outras coisas, prevê o auxílio para caminhoneiros e o aumento para R$ 600 do Auxílio Brasil, válido até o final do ano.

Taxistas também deverão ser incluídos no pacote de bondades. A primeira parcela do benefício, que ainda precisa ser detalhado, deverá ser pago no dia 16 de agosto.

O calendário de pagamento do auxílio dos caminhoneiros já está definido. Tanto a primeira como a segunda parcela serão pagas na mesma data, no dia 9 de agosto. A terceira ficou para 24 de setembro. A quarta será paga em 22 de outubro, enquanto a quinta está agendada para 26 de novembro. Os caminhoneiros recebem o último pagamento em 17 de dezembro.

