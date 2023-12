Câmara pode votar projeto do Novo Ensino Médio; veja as mudanças sugeridas pelo relator

Outra mudança no texto, segundo o relator, é uma definição melhor das diretrizes dos itinerários normativos, com uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O relator manteve como opcional a inclusão do espanhol no sistema de ensino, ficando apenas o inglês como obrigatório.

O projeto foi enviado pelo governo em regime de urgência constitucional, o que acelerou a tramitação da matéria. Uma vez colocado em pauta, o projeto trava outras votações na Câmara dos Deputados. Caso a base do governo tente obstruir a proposta, poderá atrasar outras votações importantes para o governo, como a Reforma Tributária.

O que vai mudar no ensino médio? veja a proposta do governo e a do relator

Proposta do governo: