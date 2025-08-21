Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Câmara aprova urgência para votação de projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil

Novo limite do IR pode beneficiar até 10 milhões de brasileiros, segundo estimativas do Ministério da Fazenda

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13h22.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, em votação simbólica, o regime de urgência para o projeto que eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Com a medida, o texto poderá ser votado diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões temáticas da Casa. A matéria foi aprovada em segundos.

Aumento da Faixa de Isenção

A proposta, que tem apelo social e impacto direto sobre a renda da classe média, é uma das prioridades da pauta econômica do governo. Atualmente, a faixa de isenção está limitada a rendimentos de até R$ 3.036. Se aprovado, o novo patamar mais que dobraria o limite, ampliando o número de contribuintes livres do pagamento do imposto.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a urgência atende a uma demanda da sociedade. Segundo ele, o Congresso busca dar resposta rápida a um tema que afeta milhões de trabalhadores. “É um assunto de interesse do Brasil e vai ajudar milhões de brasileiros”, disse.

Defensores e Críticas

Líderes governistas e do centro defendem que a medida trará alívio imediato ao bolso das famílias e pode estimular o consumo. “É uma das matérias mais importantes da legislatura. Vai levar o povo a uma correção histórica. A tabela vem anos sem ser corrigida nem para inflação”, disse Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

Até a oposição, contudo, orientou a favor da urgência. Siglas como o Partido Novo afirmaram que, posteriormente, na discussão de mérito, irão se posicionar para que a medida não aumente custos fiscais.

Impacto e Próximos Passos

O Ministério da Fazenda calcula que a mudança terá impacto na vida de ao menos dez milhões de brasileiros.

Com a urgência aprovada, o projeto deve ser incluído na pauta de votações do plenário nas próximas semanas. A expectativa é de que seja aprovado até setembro. Se aprovado na Câmara, o texto seguirá para análise do Senado.

Acompanhe tudo sobre:Imposto de Renda 2025Câmara dos Deputados

Mais de Brasil

Previsão do tempo: SP pode chegar a 31°C, mas deve ter nebulosidade no fim da tarde

INSS suspende contratos com Crefisa e aponta irregularidades como coação e venda casada

Em Rondônia, Lula perde para Bolsonaro e Tarcísio em cenários para 2026, diz Paraná Pesquisas

Em Rondônia, Lula é aprovado por 32,9% e reprovado por 63,3%, aponta Paraná Pesquisas

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

E-commerce brasileiro movimentou R$ 100,5 bilhões no 1º semestre de 2025, aponta pesquisa

Mercados

Ibovespa opera em queda com investidores à espera do simpósio de Jackson Hole

Mundo

Europa deve assumir 'maior parte do fardo' da segurança da Ucrânia, diz vice de Trump

Carreira

Executiva de 26 anos fez Duolingo 'hitar' no TikTok. Agora, objetivo é escrever um livro