Câmara aprova reajuste de 9% para servidores públicos federais

A Câmara dos Deputados aprovou um reajuste salarial para servidores públicos federais de 9%, incluindo aposentados e pensionistas. O benefício já tinha sido concedido em maio deste ano, por meio de Medida Provisória do governo Lula.

— Consideramos conveniente e oportuna a matéria, em razão da necessidade de reajustar a remuneração dos servidores do Poder Executivo federal, como forma de resgatar o poder aquisitivo suprimido em razão da elevação no custo de vida — disse a relatora do projeto, Alice Portugal (PCdoB-BA).

Um trecho polêmico foi retirado do texto em acordo com a oposição, o que previa um aumento na margem para empréstimos consignados de servidores de 35% para 45%. O tema deve ser tratado em um projeto de lei separado.

— Foi retirada do texto qualquer menção ao empréstimo consignado — esclareceu a relatora.

O deputado Rogério Correia (PT-MG) destacou ainda que os servidores estavam há um tempo com os salários defasados.

— Há seis anos não havia reajuste para os servidores.