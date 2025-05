Câmara aprova projeto que permite criação de novas empresas vinculados ao Banco do Nordeste

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite ao Banco do Nordeste a criação de novas empresas vinculadas a ele mesmo. A proposta é de autoria do governo, assinada pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Gestão e Inovação, Ester Dweck. A matéria segue para o Senado.

“O Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB fica autorizado a constituir subsidiárias integrais ou controladas, com vistas ao cumprimento de atividades de seu objeto social ou de atividades a ele correlatas. A realização dos negócios jurídicos poderá ocorrer sob qualquer forma de aquisição de ações ou de participações societárias previstas em lei”, afirma a proposta.

A aprovação ocorreu mesmo sob protesto da oposição, que acusa a medida de ser uma licença para ampliar cargos e gastos do governo.

— É claro que isso vai permitir a criação de novos cargos, indicações do governo. É com esse pensamento que o país não avança — disse o deputado Luiz Lima (Novo-RJ).

As subsidiárias de um banco podem atuar, por exemplo, nas áreas de seguro, previdência e capitalização.

De acordo com o governo, a criação de subsidiárias deve padrões adotados para outras empresas estatais, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras.