Câmara abre inscrições para concurso com salário de R$ 30 mil; veja como se inscrever

As inscrições para o novo concurso da Câmara dos Deputados estão abertas e seguem até 26 de janeiro de 2026. O edital prevê a contratação de 70 servidores, além da formação de cadastro de reserva com o mesmo número de vagas.

As oportunidades são para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, ambos em Brasília (DF).

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 8 de março de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais do país.

Um dos destaques do concurso é o cargo de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão, que oferece remuneração de R$ 30.853,99.

Para essa função, o edital exige apenas diploma de graduação em qualquer área, desde que o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Como e onde se inscrever para o concurso da Câmara

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe, no período de 5 a 26 de janeiro de 2026.

A taxa de inscrição, que varia entre R$ 100 e R$ 130, deve ser paga até 28 de janeiro.

Candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar isenção da taxa entre 5 e 12 de janeiro.

Quem pode participar do concurso?

Para tomar posse, o candidato aprovado deverá atender aos seguintes requisitos:

Nacionalidade brasileira ou portuguesa, com direitos políticos reconhecidos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável;

Ter idade mínima de 18 anos na data da posse;

Possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;

Apresentar diploma de graduação.

Cargos e salários

O concurso contempla dois cargos, com jornadas de 40 horas semanais. O servidor aprovado deverá permanecer na primeira lotação por, no mínimo, três anos.

Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão

Salário : R$ 30.853,99

: R$ 30.853,99 Requisito : diploma de graduação em qualquer área

: diploma de graduação em qualquer área Principais atribuições: planejamento, orientação e execução de atividades administrativas e legislativas; apoio técnico em áreas como gestão de pessoas, orçamento, finanças, tecnologia da informação, licitações, contratos e comunicação social; assistência à Mesa Diretora, às comissões, às lideranças e à administração em temas constitucionais, regimentais e de técnica legislativa; elaboração de documentos legislativos e administrativos; organização e atualização de dados ligados a matérias legislativas, administrativas, financeiras e orçamentárias.

Técnico Legislativo

Salário inicial: R$ 21.008,19

R$ 21.008,19 Atividades: execução de atividades técnicas relacionadas ao planejamento, controle e execução de trabalhos legislativos e administrativos; suporte técnico, operacional e material às atividades institucionais da Câmara; assistência às unidades administrativas, comissões, Mesa Diretora e lideranças; elaboração e análise de documentos e relatórios; desenvolvimento de planos e projetos ligados à gestão de recursos humanos, materiais, orçamentários, financeiros e de informação.

Distribuição de vagas

Das 70 vagas imediatas, a divisão é a seguinte:

35 vagas para Analista Legislativo

35 vagas para Técnico Legislativo

A distribuição por modalidade de concorrência é:

22 vagas para ampla concorrência;

2 vagas para pessoas com deficiência;

9 vagas para candidatos pretos e pardos;

1 vaga para candidato indígena;

1 vaga para candidato quilombola.

Cronograma do concurso da Câmara dos Deputados