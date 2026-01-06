Câmara abre inscrições para concurso com salário de R$ 30 mil; veja como se inscrever

Câmara dos Deputados: as oportunidades são para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo (Michel Jesus/Agência Câmara)
Redação Exame
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07h02.
Última atualização em 6 de janeiro de 2026 às 07h05.
As inscrições para o novo concurso da Câmara dos Deputados estão abertas e seguem até 26 de janeiro de 2026. O edital prevê a contratação de 70 servidores, além da formação de cadastro de reserva com o mesmo número de vagas.
As oportunidades são para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, ambos em Brasília (DF).As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 8 de março de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais do país.
Um dos destaques do concurso é o cargo de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão, que oferece remuneração de R$ 30.853,99.
Para essa função, o edital exige apenas diploma de graduação em qualquer área, desde que o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe, no período de 5 a 26 de janeiro de 2026.
A taxa de inscrição, que varia entre R$ 100 e R$ 130, deve ser paga até 28 de janeiro.
Candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar isenção da taxa entre 5 e 12 de janeiro.
Para tomar posse, o candidato aprovado deverá atender aos seguintes requisitos:
Nacionalidade brasileira ou portuguesa, com direitos políticos reconhecidos;
Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável;
Ter idade mínima de 18 anos na data da posse;
Possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;
Apresentar diploma de graduação.
O concurso contempla dois cargos, com jornadas de 40 horas semanais. O servidor aprovado deverá permanecer na primeira lotação por, no mínimo, três anos.
Das 70 vagas imediatas, a divisão é a seguinte: