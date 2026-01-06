Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Câmara abre inscrições para concurso com salário de R$ 30 mil; veja como se inscrever

Edital prevê a contratação de 70 servidores; as provas estão marcadas para o dia 8 de março

Câmara dos Deputados: as oportunidades são para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo (Michel Jesus/Agência Câmara)

Câmara dos Deputados: as oportunidades são para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo (Michel Jesus/Agência Câmara)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07h02.

Última atualização em 6 de janeiro de 2026 às 07h05.

As inscrições para o novo concurso da Câmara dos Deputados estão abertas e seguem até 26 de janeiro de 2026. O edital prevê a contratação de 70 servidores, além da formação de cadastro de reserva com o mesmo número de vagas.

As oportunidades são para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, ambos em Brasília (DF).

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 8 de março de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais do país.

Um dos destaques do concurso é o cargo de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão, que oferece remuneração de R$ 30.853,99.

Para essa função, o edital exige apenas diploma de graduação em qualquer área, desde que o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Como e onde se inscrever para o concurso da Câmara

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe, no período de 5 a 26 de janeiro de 2026.

A taxa de inscrição, que varia entre R$ 100 e R$ 130, deve ser paga até 28 de janeiro.

Candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar isenção da taxa entre 5 e 12 de janeiro.

Quem pode participar do concurso?

Para tomar posse, o candidato aprovado deverá atender aos seguintes requisitos:

  • Nacionalidade brasileira ou portuguesa, com direitos políticos reconhecidos;

  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável;

  • Ter idade mínima de 18 anos na data da posse;

  • Possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;

  • Apresentar diploma de graduação.

Cargos e salários

O concurso contempla dois cargos, com jornadas de 40 horas semanais. O servidor aprovado deverá permanecer na primeira lotação por, no mínimo, três anos.

Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão

  • Salário: R$ 30.853,99
  • Requisito: diploma de graduação em qualquer área
  • Principais atribuições: planejamento, orientação e execução de atividades administrativas e legislativas; apoio técnico em áreas como gestão de pessoas, orçamento, finanças, tecnologia da informação, licitações, contratos e comunicação social; assistência à Mesa Diretora, às comissões, às lideranças e à administração em temas constitucionais, regimentais e de técnica legislativa; elaboração de documentos legislativos e administrativos; organização e atualização de dados ligados a matérias legislativas, administrativas, financeiras e orçamentárias.

Técnico Legislativo

  • Salário inicial: R$ 21.008,19
  • Atividades: execução de atividades técnicas relacionadas ao planejamento, controle e execução de trabalhos legislativos e administrativos; suporte técnico, operacional e material às atividades institucionais da Câmara; assistência às unidades administrativas, comissões, Mesa Diretora e lideranças; elaboração e análise de documentos e relatórios; desenvolvimento de planos e projetos ligados à gestão de recursos humanos, materiais, orçamentários, financeiros e de informação.

Distribuição de vagas

Das 70 vagas imediatas, a divisão é a seguinte:

  • 35 vagas para Analista Legislativo
  • 35 vagas para Técnico Legislativo
  • A distribuição por modalidade de concorrência é:
  • 22 vagas para ampla concorrência;
  • 2 vagas para pessoas com deficiência;
  • 9 vagas para candidatos pretos e pardos;
  • 1 vaga para candidato indígena;
  • 1 vaga para candidato quilombola.

Cronograma do concurso da Câmara dos Deputados

  • Inscrições: 05/01/2026 a 26/01/2026
  • Pedido de isenção da taxa: 05/01/2026 a 12/01/2026
  • Data final para pagamento da taxa: 28/01/2026
  • Provas objetivas e discursivas: 08/03/2026
  • Padrão preliminar de respostas da prova discursiva: 10/03/2026
  • Gabaritos preliminares das provas objetivas: 13/03/2026
Acompanhe tudo sobre:Concursos públicosConcursosCâmara dos Deputados

Mais de Brasil

Salário mínimo é 4,66% inferior ao ideal, diz Diese; veja valor

Rodizio em SP volta na próxima semana; veja data

Governo de SP assina concessão de loteria com até R$ 4 bi em outorgas

Corpo de Bombeiros resgata mais de mil pessoas no litoral paulista durante Operação Verão

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Vida Imobiliária: A resiliência de um setor e a expectativa otimista para 2026

Um conteúdo Bússola

Geração Z é a que mais se preocupa com as mudanças climáticas, diz pesquisa

Casual

Andrea Bocelli traz ao Brasil vinhos da família a partir deste ano

Pop

Como assistir ao BBB ao vivo 24 horas?