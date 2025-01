Calorão em SP deve atingir 32°C: verão chega de vez ao país; veja previsão para esta terça

Depois do primeiro final de semana com cara de verão em 2025, esta terça-feira será de temperaturas altas em todo o país. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), SP deve atingir a máxima de 32º, com previsão de pancadas de chuva para o período da tarde. A cidade deve seguir com máximas elevadas ao longo da semana, assim como em grande parte do país.

Partes dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o extremo sul gaúcho e a faixa central do Paraná estão sob alertas de chuvas intensas, regiões nas quais pode chover até 100mm. Chuvas de menor intensidade, contudo, também devem atingir todo o restante da porção central do país.

Segundo o Inmet, apenas os estados de Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, Acre e Roraima não têm alerta de chuva para esta terça, com tempo firme e máximas que podem chegar aos 38°C em Boa Vista.

Outras capitais com previsão de calor são Vitória (36°C), Manaus (34°C) e Belo Horizonte, Rio Branco e Salvador (33°C). Para a capital fluminense, os termômetros podem chegar a 40ºC.

O calor só dá uma trégua no Paraná (máxima de 26°C em Curitiba), enquanto, também na região Sul, Porto Alegre e Florianópolis não devem passar dos 30°C, mesma máxima que deve ser registrada em Aracaju, Belém, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, Natal, Recife e São Luís.

Segundo o Climatempo, a "formação e intensificação de um ciclone extratropical em alto mar", entre a costa do Uruguai e do Rio Grande do Sul, resultará em fortes chuvas no extremo sul do país, com o fenômeno se movendo em direção a Santa Catarina e Paraná.