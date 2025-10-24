Brasil

Caixa irá analisar fotos para liberar até R$ 30 mil em reformas; veja regras

Programa Reforma Casa Brasil começa no dia 3 de novembro com crédito facilitado e juros abaixo do mercado para famílias de baixa e média renda

É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de renda e comprovante de residência durante o processo. (Michal Rozewski/Thinkstock)

Luanda Moraes
Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16h03.

Última atualização em 24 de outubro de 2025 às 16h32.

A Caixa Econômica Federal lançou um novo programa de crédito para reformas residenciais que dispensa orçamentos e notas fiscais. O Reforma Casa Brasil, anunciado em outubro, usará apenas fotos de antes e depois para comprovar as obras, oferecendo até R$ 30 mil.

As contratações começam no dia 3 de novembro de forma 100% digital, visando atender famílias com renda de até R$ 9,6 mil e permitindo desde pequenos reparos até construção de cômodos.

Como funciona o programa de reformas da Caixa

O processo é relativamente simples. O cliente irá precisar enviar as fotos dos locais que pretende reformar para receber 90% do valor aprovado. A partir disso, terá 55 dias para concluir a obra, se comprometendo a enviar uma foto do resultado para a Caixa liberar os 10% restantes.

Aqui, é importante destacar que, quem não comprovar a conclusão da obra, pagará multa e terá o nome incluído em cadastros de restrição.

A grande vantagem do novo modelo, além dos juros acessíveis, é a dispensa da apresentação de notas fiscais, diminuindo a burocracia para a população.

Quem pode pedir o financiamento para reformas

Podem participar famílias com renda bruta mensal de até R$ 9,6 mil. O imóvel pode ser próprio, alugado ou cedido, e não precisa estar financiado pelo Minha Casa, Minha Vida.

Além disso, é obrigatório ter conta-corrente ou poupança na Caixa — o aplicativo Caixa Tem não vale.

O ponto de atenção é que imóveis em áreas de risco, como regiões de enchentes ou deslizamentos, não podem ser financiados.

Valores e condições de pagamento

O valor mínimo do financiamento é de R$ 5 mil, enquanto o máximo chega a R$ 30 mil para quem ganha até R$ 9,6 mil mensais. As prestações variam conforme a renda familiar e não podem ultrapassar 25% dos ganhos mensais.

Para a faixa de renda até R$ 3,2 mil, por exemplo, um empréstimo de R$ 10 mil pode ser pago em 60 parcelas de R$ 232,89, com juros de 1,17% ao mês. Já para rendas entre R$ 3,2 mil e R$ 9,6 mil, a mesma quantia sai por R$ 284,21 mensais.

Segundo o programa, o prazo máximo de pagamento é de cinco anos para as duas primeiras faixas de renda. Entretanto, famílias com renda acima de R$ 9,6 mil podem financiar acima de R$ 30 mil e pagar em até 15 anos.

O que pode ser reformado com o crédito

O programa cobre até três tipos de serviço por financiamento. Entre as opções estão:

  • Troca de instalações elétricas e hidráulicas
  • Pintura, reboco, pisos e azulejos
  • Reforma de telhado, portas e janelas
  • Construção ou reforma de cômodos
  • Instalação de energia solar
  • Melhorias de acessibilidade (rampas, corrimãos e barras de apoio)

Como solicitar o financiamento passo a passo

O pedido é feito exclusivamente pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. O processo digital segue as seguintes etapas:

Acesse a plataforma da Caixa e responda perguntas sobre o imóvel e a renda familiar

  • Escolha até três serviços da lista disponível
  • Informe o valor estimado para materiais e mão de obra
  • Atualize seus dados cadastrais e aguarde a aprovação de crédito
  • Selecione o prazo de pagamento desejado
  • Tire e envie fotos dos locais que serão reformados
  • Assine o contrato digitalmente

Após a assinatura, o banco irá liberar 90% do valor na conta. O cliente tem então 55 dias para concluir a obra e enviar as fotos finais. Os 10% restantes são liberados após a comprovação, e a primeira parcela é cobrada 30 dias após a assinatura do contrato.

Vale ressaltar que é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de renda e comprovante de residência durante o processo.

