Cadeira de Niemeyer e 400 computadores destruídos: Câmara contabiliza R$ 3 milhões em prejuízos

Perícia feita pela Câmara dos Deputados após os danos provocados por manifestantes golpistas estima em ao menos R$ 3 milhões os prejuízos causados ao patrimônio público. O valor inclui mesas de vidro, cadeiras, mais de 400 computadores quebrados, além duas de caminhonetes de Polícia Legislativa. Os técnicos da Casa ainda devem incluir na conta a restauração de itens históricos, como um vitral do artista plástico Athos Bulcão e uma cadeira projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que foram danificados por vândalos.

Obras de arte que foram presenteadas à Casa, como vasos de porcelana chinesa e uma obra de arte feita em ouro e pérolas, que foi dada pelo então primeiro-ministro do Catar em visita ao Brasil, seguem desaparecidas. Outra obra, esta dada pelo presidente da Câmara dos Deputados da Índia ao governo brasileiro, feita de ouro e cravejada por cristais Swarovski, também não foi localizada.

A escultura "a bailarina", feita em bronze pelo artista plástico Victor Brecheret, em 1920, Victor Brecheret, em 1920, que tinha sido dada como desaparecida, foi encontrada mas quebrada em seu pedestal. O marchand Evandro Carneiro avalia a peça em R$ 300 mil e diz que, por ser de bronze, pode ter um tipo de restauração mais complexa, devido ao material.

Uma poltrona estofada em couro legítimo, projetada por Oscar Niemeyer e Ana Maria Niemeyer, em 1970, sofreu avarias. Um painel esculpido por Athos Bulcão foi atingido por objetos e está danificado. Ainda não se sabe qual será o custo dos reparos dessas obras.

Só em vidraçaria, o prejuízo estimado é de R$ 100 mil. Outros bens danificados também não constam na lista: mesas de vidro do Salão Verde e da liderança do MDB, cadeiras do Colégio de Líderes, cadeiras operacionais das lideranças do PSDB, PT e MDB, além da mesa de telefone do Colégio de Líderes

A Câmara informou, porém, que ainda não foram levantados os custos com mão de obra e material necessários para a limpeza dos ambientes, além de reparos da rede elétrica da plataforma superior do Palácio do Congresso.

