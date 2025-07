Cadastro Nacional vai permitir rastreamento de celulares roubados, furtados ou extraviados no país

O Governo Federal lançou nesta segunda-feira, 14, o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição (CNCR), com o objetivo de unificar informações sobre dispositivos com registro de roubo, furto ou extravio. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O CNCR integra dados do programa Celular Seguro, do Cadastro de Estações Móveis Impedidas (CEMI) e da Base Nacional de Boletins de Ocorrência (BNBO).

Isso permite que qualquer cidadão consulte, antes da compra, se um celular a presenta algum tipo de restrição, fortalecendo a prevenção à receptação de aparelhos roubados e ampliando o combate à criminalidade.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) destacou que a medida contribui para a proteção do consumidor na hora de adquirir um novo celular.

"O cidadão tem o direito de saber se o celular que ele está comprando é roubado ou não. O cadastro é uma garantia ao cidadão. Com ele, a ferramenta Celular Seguro segue oferecendo mais segurança aos brasileiros", afirmou o secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida Neto.

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo Celular Seguro, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. O sistema exige apenas o número do IMEI (identificação única do aparelho), que pode ser digitado manualmente ou lido por meio do código de barras exibido na tela do celular.

Como consultar

Para saber se um celular possui alguma restrição: