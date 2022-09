'Cachoeira azul': MP vai investigar chá revelação que 'tingiu' queda d'água em MT

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) vai investigar o chá revelação que aconteceu no fim de semana na cachoeira Queima Pé, em Tangará da Serra. Para saber o sexo do bebê, os organizadores da festa usou um corante de tinta azul na queda d'água. O caso gerou polêmica e críticas nas redes sociais

Segundo a assessoria do MPMT, o órgão recebeu na tarde desta segunda-feira, uma denúncia sobre o caso através da Ouvidoria. O caso será encaminhado para a Promotoria de Tangará da Serra para apurar a informação.

Na tarde de segunda-feira, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra (MT) afirmou que irá notificar o proprietário da área para que informe quem foram os responsáveis pela ação na cachoeira. Além disso, equipes de fiscalização vão apurar o dano ambiental do material lançado na água. " Havendo crime ambiental, os responsáveis serão autuados e poderão responder por crime ambiental." explica a nota.

Nas redes sociais, as imagens do chá revelação viralizaram ainda no domingo. O local foi decorado com balões nas cores azul e rosa, como já é tradicional da proposta do evento. No entanto, na hora de revelar se seria menino ou menina, a água fica completamente azul, surpreendendo papai e mamãe, além dos outros convidados.

A reação dos internautas foi imediata. Alguns lembraram que a iniciativa pode ser classificada como crime ambiental. Outros lembraram a possibilidade de contaminação da água. Diante dos comentários, o casal retirou os vídeos publicados por eles em suas redes sociais.

Um casal de Tangará da Serra (MT) decidiu tingir de azul uma cachoeira para anunciar que o filho que estão esperando é menino. Os vídeos publicados no Instagram foram apagados depois da repercussão negativa. pic.twitter.com/Kw4wRmg0Se — Lázaro Thor (@lazarothor1) September 26, 2022

