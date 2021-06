Butantan retoma entregas e libera 800 mil doses da Coronavac

O Instituto Butantan entregou nesta sexta-feira, 11, 800 mil doses da vacina contra o coronavírus CoronaVac para o Ministério da Saúde. Essa remessa faz parte de um novo lote de mais 5 milhões a serem liberadas ao longo deste mês.

O Butantan ficou 28 dias sem entregar doses ao PNI por falta de ingrediente farmacêutico ativo (IFA). A última remessa com 1,1 milhão de doses da Coronavac entregue ao Ministério da Saúde aconteceu em 14 de maio.

O novo lote está sendo produzido a partir dos 3 mil litros de IFA recebidos no último dia 5 de maio. As doses entregues hoje contemplam o segundo contrato firmado com o governo federal para a entrega de 54 milhões de vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi cumprido em meados de maio.

Segundo informações do governo estadual, com as doses de hoje, o Butantan chega às 48 milhões de vacinas fornecidas ao Ministério da Saúde desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O governo estadual informou ainda que, até o final de junho, o Butantan receberá um novo lote de 6 mil litros de IFA para a produção de mais 10 milhões de doses.

"Até o final de setembro cumpriremos o nosso projeto, nosso programa de entrega de 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde. Vamos seguindo na produção ao longo dos próximos dias e estaremos fazendo uma entrega adicional de mais 5 milhões começando pelas 800 mil que estão sendo embarcadas para o Ministério da Saúde", disse o governador de São Paulo, João Doria.